شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يخطط لتسويق الثنائي عطوة ويحيى في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادي الاتحاد السكندري لتسويق الثنائي كريم يحيى ومحمد عطوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد وضعهما على قائمة الانتظار مطلع هذا الموسم.

ويأمل الاتحاد السكندري في وصول عروض لضم اللاعبين، لتخفيف أعباء رواتبهم عن كاهل الاتحاد، وإنهاء الأزمات مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والذي قرر استبعادهم من التدريبات في الفترة الأخيرة، وهو ما تبعته شكاوى متكررة من اللاعبين وتقديم كريم يحيى بلاغا منفردا في أحد أقسام الشرطة لمنعه من التدريبات، بالمخالفة للوائح المعمول بها للاعبين الموضوعين على قائمة الانتظار.

وضم الاتحاد السكندري، 12 صفقة مطلع الموسم الجاري، وهم: "المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى".

ورفض الجهاز الفني للاتحاد منح اللاعبين راحة وقرر تكثيف التدريبات استعدادا لمباراة المقاصة المقرر لها بعد غد الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري، ويسعى العميد لحجز مكان في المراكز المتقدمة على جدول الترتيب قبل فترة التوقف المقبلة نهاية الشهر الجاري، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب، وخوض الفريق ما بين التوقفين ثلاث مباريات هي الجونة الخميس الماضي، والمقاصة الأحد المقبل، وفاركو في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.