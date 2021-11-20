شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دابو يقترب من التشكيل الأساسي لسيراميكا أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية شريف دابو لاعب نادي سيراميكا، لمباراة فاركو المقرر لها غدا الأحد، على استاد الإسكندرية، في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز هذا الموسم.

وخاض دابو أول مباراتين في الدوري أمام الجونة والإسماعيلي وصنع هدف في كل مباراة منهما، لكنه غاب عن المساهمة في مباراة المقاصة، ثم انضم لقائمة مباراة البنك الأهلى الأخيرة، لكنه لم يشارك إلى في دقيقة واحد بنهاية اللقاء.

ويدرس هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، الدفع باللاعب في مباراة فاركو، نظرا لحاجة الفريق إلى ترجمة حقيقية للفرص المهدرة في آخر مباراتين، وهو الدور الذي يقدمه دابو بشكل مميز مع سيراميكا وظهر في أول مباراتين.

من جهته، عبر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن سعادته بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد شعبان، فى تصريحات تليفزيونية، أن الثلاث نقاط التي حصل عليها فريقه من البنك الأهلى مهمين فى المنافسة القوية بين جميع الأندية بالموسم الحالي، لافتا إلى أن أداء فريقه يتحسن بشكل ملحوظ.

وتابع المدير الفني لسيراميكا: "فرص فريقى كانت أكثر من البنك الأهلى وكنا نقدر نجيب جونين وتلاتة ولكن الحمد لله سجلنا هدفا عن طريق محمد إبراهيم، خطفنا به نقاط المباراة وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد".