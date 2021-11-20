شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حنفى مدربا لحراس سيراميكا لحين عودة عفيفي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود محمد حنفي، مدرب حراس مرمى فريق الشباب والناشئين بنادي سيراميكا، مران حراس الفريق الأول في الوقت الحالي، نظرا لغياب مصطفى عفيفى مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويقود حنفي تدريبات الفريق في الأيام الماضية، في ظل غياب عفيفى، والذى وضع برنامجا تدريبيا خاصا للحراس يلتزم به حنفي ورفاق عامر عامر.

من ناحيته أكد مصطفى عفيفى مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا، اقتراب عودته لقيادة مران الحراس بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

وأكد عفيفي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يقضى فترة نقاهة بعد الإصابة بالفيروس، موضحا أن ثلاثة أيام تفصل عودته للتدريبات مرة أخرى حسب ما تشير إليه نتائج الفحوصات والمسحات الطبية.