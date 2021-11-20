شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة صن داونز بعد التتوج بدورى أبطال أفريقيا للسيدات: أين محمد صلاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعبت ستيكس أنديل لاعبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي، والمتوج قبل قليل ببطولة أفريقيا لأبطال الدوري للسيدات في نسختها الأولى، نجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد حصدها لقب البطولة والميدالية الذهبية.

ونشرت الصفحة الرسمية للكاف مقطع فيديو للاعبة صن داونز تداعب صلاح متسائلة "أين صلاح؟ على خلفية حصدها البطولة من قلب مصر، في إشارة للتحدى.

وأوضحت اللاعبة في نهاية الفيديو أنها تلقى دعابة، موضحة أن صلاح لاعب رائع، ومعبرة عن إعجابها الشديد بموهبة الفرعون المصري.

وتوج نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات في النسخة التاريخية الأولى للبطولة بعد فوزه على نادي هاساكس لايدز الغاني بهدفين نظيفين في المباراة النهائية، فى المباراة التي أقيمت بمصر.

وشهدت البطولة إشادة كبيرة في التنظيم من قبل شركة بريزنتيشن التي نظمت البطولة فى نسختها الأولى ونالت استحسان الجميع.

حضر نهائي دوري ابطال افريقيا للسيدات كل من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والسيدة فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا".

وأسفرت المجموعة الأولى عن تأهل هاساكاس ومالابو كينجز الغيني الاستوائي إلى نصف النهائي، وخروج وادي دجلة المصري وماندي المالي، فيما أسفرت المجموعة الثانية عن تأهل صنداونز والجيش الملكي المغربي، وخروج ريفرز إنجيلز النيجيري وفيهيجا كوينز الكيني.

وتأهل هاساكاس إلى النهائي بالفوز على الجيش الملكي 2-1، فيما تغلب صندوانز على مالابو كينجز بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل صفر صفر، وفاز الجيش الملكي المغربي بالمركز الثالث بفوزه على مالابو 3-1.