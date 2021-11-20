شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تنتظر المغربى أشرف بن شرقى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق، بعقد جلسة نهائية مع اللاعب لتحديد مصيره سواء بالتجديد أو الرحيل.

ويتمسك المغربى أشرف بن شرقى بوضع شرط جزائى بقيمة مليون يورو يسمح له الرحيل عن الزمالك فى أى وقت، وهو ما رفضه إدارة الزمالك، وترى أن المبلغ قليل جدا نظرا لإمكانيات المغربى، وتأمل فى الوصول لقرار نهائى معه حتى لا يرحل بدون مقابل نهاية الموسم كما فعل التونسى فرجانى ساسى.

وهناك 3 سيناريوهات متوقعة فى ملف أشرف بن شرقى نستعرضها في التقرير التالى..

تجديد أشرف بن شرقى

أول هذه السيناريوهات هو توصل الزمالك للاتفاق مع أشرف بن شرقى على تجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق، سواء بالموافقة على وضع الشرط الجزائى أو بتراجع اللاعب عنه، وهو ما يتمناه كل جماهير الزمالك.

الرحيل فى يناير

السيناريو الثانى هو تمسك الطرفين بشروطهما، وبالتالى لن يجدد تعاقده مع الزمالك، ويقوم الزمالك بتسويق اللاعب وبيع في شهر يناير المقبل حتى يستفيد ماديا من بيعه وعدم تركه لنهاية الموسم والرحيل بشكل مجانى.

استكمال الموسم مع الزمالك

آخر سيناريو وهو رفض أشرف بن شرقى تجديد تعاقده، والتمسك باستمراره لنهاية عقده مع الفريق، وبالتالي يستفيد الزمالك من خدماته هذا الموسم خاصة في ظل حرمان النادى من التعاقدات في يناير المقبل.