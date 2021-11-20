شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يتمسك بإجراء تعديلات على الجهاز المعاون للاستمرار مع النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ياسر رضوان، المدير الفني لنادي النصر، من مسئولي النادي، إجراء تعديلات على بعض أعضاء الجهاز الفني المعاون له، بعد التعادل على ملعب النصر في مباراة اليوم أمام فريق بورتو بنتيجة 3 / 3.

وتمسك ياسر رضوان بإجراء تعديلات والاستعانة ببعض المعاونين له من الخارج، بعد تراجع الفريق للمركز الـ11 في جدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن فريق بنها صاحب المركز الـ16 والأخير.

وأكد ياسر رضوان، وفقا لمقربين منه، أنه يدرس الرحيل فى حالة عدم موافقة نادي النصر على طلباته بضم بعض الأسماء الجديدة للجهاز المعاون له.

كان نادي النصر قد تعاقد مع ياسر رضوان، المدير الفني السابق للألومنيوم، واشترط عليه استمرار الجهاز الفني السابق للنصر، ويضم كلاً من: محمد عبد الفتاح كفتة رئيسا للجهاز، ومحمد خلف وحازم ممدوح مدربان، ومحمود نبيه مدربا لحراس المرمى، ومحمد عثمان محلل الأداء البدني، وإيهاب السيد مخطط أحمال، ويوسف يسري محلل للأداء الفني، والدكتور محمد رفعت طبيب الفريق، وأشرف حامد المدير الإداري، ومدحت محمد إداريا.