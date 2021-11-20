شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول من موسيماني لإيجاد بديل على معلول فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لمحاولة إيجاد بديل للتونسي على معلول تحسبا لغياب الأخير عن مباريات الفريق الأحمر الفترة المقبلة لأى ظرف، على غرار ما حدث في الموسم الماضي نتيجة إصابة الظهير التونسي وغيابه فترة طويلة عن تشكيل الفريق الأحمر.

وابتعد محمود وحيد عن المشاركة مع الأهلي وبات قريباً من الانضمام إلى طلائع الجيش في يناير المقبل، فى ظل رغبة اللاعب في البحث عن فرصة للمشاركة بعيدا عن الفريق الأحمر بعد استبعاده من قبل بيتسو موسيماني.

ويجهز موسيماني زياد طارق جناح الفريق الأيسر للعب في مركز الظهير الأيسر وهو ما حدث فى مباراة الفريق الأحمر الودية الأخيرة ضد منية سمنود بعدما دفع باللاعب فى مركز غير مركزه، لاختباره فى الجبهة اليسرى بعدما نال اللاعب إعجاب موسيماني وحظي بثقته بعد تألقه فى تدريبات الأهلي.

كما يفكر موسيماني فى توظيف كريم فؤاد فى مركز الجبهة اليسرى، لاسيما أنه شارك في هذا المركز كثيرا مع فريق إنبي في الموسم الماضي، بخلاف أنه شارك فى ودية سمنود الأخيرة بمركز الظهير الأيسر رغم أن مركزه الأساسي الظهير الأيمن.

وثالث الحلول أمام موسيماني في توفير بديل لعلي معلول في الجبهة اليسرى هو الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في قيادة الجبهة اليسرى حال غياب معلول، لاسيما أنه شارك في هذا المركز بالموسم الماضي وأبلى بلاءا حسنا خلال مشاركته مع الفريق الأحمر.