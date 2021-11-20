شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة غزل المحلة ويستعد لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة أحمد عبد العزيز صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت عصر أمس، الجمعة، باستاد جهاز الرياضة فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفض أحمد عبد العزيز منح لاعبيه راحة من التدريبات نظراً لضيق الوقت، حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الخامس للدوري.

وتخوض العناصر الأساسية التى شاركت فى مباراة غزل المحلة تدريبات استشفائية بستاد جهاز الرياضة بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لموقعة سموحة.

ودخل الطلائع خلال توقف الدوري معسكر مغلق بالاسماعيلية لمدة خمسة أيام خاض خلاله وديتين مع الإسماعيلى فاز فى الأولى بهدفين دون رد سجلهما ميدو جابر وأحمد سمير وتعادل سلبياً فى اللقاء الثانى.

فى سياق آخر، اقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من الانضمام لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعد اهتمام النادى بضم مدافع الأهلى فى الميركاتو الشتوى.

ويجرى مسئولو طلائع الجيش مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى من أجل حسم صفقة محمود وحيد قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، مستغلين عدم مشاركة اللاعب مع الأهلى فى الموسم الحالى، وخروجه من حسابات موسيمانى بشكل مستمر، ووجود رغبة لدى اللاعب فى الخروج عن قلعة الجزيرة للحصول على فرصة المشاركة الأساسية.