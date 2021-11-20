شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مصر أمام منتخبات التصنيف الأول قبل قرعة التصفية النهائية للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، فى التصنيف الثانى للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة. وحسم المنتخب الوطنى صدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.

وتقرر مواجهة مصر مع أحد المنتخبات الخمسة التى ضمنت التأهل للمرحلة النهائية فى التصنيف الأول وهى كل من السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، بعدما تفوقوا على الفراعنة فى عدد النقاط، فى القرعة التى من المقرر لها ديسمبر المقبل.

ونستعرض نتائج منتخب مصر أمام المنتخبات الخمسة المرشحة لمواجهته في التصفيات النهائية لكأس العالم في آخر مواجهة معها..

نيجيريا 1/ 0 مصر

تعود آخر مواجهة بين منتخب مصر ونيجيريا إلى 26 مارس 2019، وانتهت لصالح نسور نيجيريا بهدف نظيف فى مباراة ودية دولية.

مصر 3/ 2 تونس

ترجع آخر مواجهات مصر مع تونس إلى 16 نوفمبر عام 2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي نجح فيها الفراعنة فى إسقاط نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مصر 1/ 0 المغرب

يعد آخر مواجهة جمعت بين مصر والمغرب إلى 29 يناير 2017، في ربع النهائي من بطولة أفريقيا التي أقيمت في الجابون، واستطاع المنتخب الفوز على المغرب بهدف نظيف.

السنغال 1/0 مصر

تعود آخر مواجهات مصر مع السنغال إلى 15 نوفمبر 2014، عندما التقيا فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا بهدف نظيف.

مصر 4 /0 الجزائر

ترجع آخر مواجهات مصر مع المنتخب الجزائرى إلى 28 يناير 2010، في المباراة التي أقيمت في بطولة أمم أفريقيا وانتهت بفوز كبيرة للمنتخب الوطنى برباعية نظيفة.