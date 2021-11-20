شكرا لقرائتكم خبر عن الإعارة شعار 4 لاعبين فى يناير للخروج من دكة الأهلى.. وحيد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر 4 لاعبين في صفوف النادى الأهلى شهر يناير للبحث عن الانتقال إلى نادى على سبيل الإعارة للهروب من الجلوس على دكة الاحتياطي، فى محاولة الحصول على فرصة المشاركة.

وهناك 4 لاعبين ينتظرون شهر يناير للخروج على سبيل الإعارة بعدما خروجوا من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى في الفترة الأخيرة.

ونستعرض موقف الـ4 لاعبين مع النادى الأهلى..

محمود وحيد

اقترب محمود وحيد من الخروج للإعارة لنادى طلائع الجيش، بعدما خرج من حسابات موسيمانى الذى يفضل الدفع بالتونسى على معلول فى ظل عدم الاقتناع بمستوى محمود وحيد الظهير الأيسر البديل فى القائمة الحمراء، وطالب بالتعاقد مع محمد حمدى لاعب بيراميدز، لتكون الإعارة الحل الأمثل أمام وحيد.

محمد محمود

بات محمد محمود أقرب للانتقال إلى الجونة فى الميركاتو الشتوي المقبل من أى وقت مضى، بعدما دخل النادي الساحلي فى مفاوضات مع الأهلى منذ بداية الموسم الجاري لضم اللاعب، حيث يشهد مركزه فى الأهلى منافسة كبيرة فى وجود عمرو السولية وحمدى فتحي وديانج ومحمود متولى، ما يعقد مسألة انتزاعه مكانا فى التشكيل الأساسي.

رامى ربيعة

ابتعد رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى عن المشاركة مع الفريق، وأصبح اللاعب رقم 4 في مركزه بعد المغربى بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ليفقد فرصة المشاركة مع الفريق في الفترة الحالية.

ويسعى رامى ربيعة للعودة للمشاركة مرة أخرى بالخروج معارا في يناير لأى نادٍ بشرط المشاركة، فى الوقت الذى أبدى نادى المقاولون العرب بضم اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.

طاهر محمد طاهر

يدرس طاهر محمد طاهر جناح نادى الأهلى الخروج للإعارة خلال شهر يناير المقبل، بعدما أصبحت فرص مشاركته في الأهلى ضعيفة بشكل كبير، ويأمل فى العودة للمشاركة مع أى نادٍ على أن يعود مرة أخرى للأهلى، وسيكون المقاولون أبرز الأندية التي ترغب في ضمه.