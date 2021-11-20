شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد مستمر.. حسين لبيب يؤمن بقاء 4 لاعبين فى الزمالك.. والبقية تأتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى التجديد لـ4 لاعبين من قوام القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، فى محاولة للحفاظ على نجوم الفريق الذين اقتربت عقودهم على الانتهاء.

ويعانى نادى الزمالك ماديا الفترة الحالية، بالإضافة إلى حرمانه من فترتى قيد للصفقات الجديدة على مستوى كل الفرق، وهو ما حرم النادى من تسجيل 3 صفقات تعاقد معها في نهاية الموسم الماضى، لتلجأ اللجنة إلى التجديد لبعض نجوم الفريق.

ونستعرض أبرز اللاعبين الذين نجحت اللجنة فى تجديد تعاقدهم في الفترة الحالية..

محمود حمدى الونش

أول التحركات من لجنة حسين لبيب، نالت استحسان جميع جماهير الزمالك بعدما أعلنت اللجنة تمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ3 سنوات مقبلة حتى عام 2025، ليقطع الطريق على كل الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب والذى يعد أحد أفضل المدافعين في مصر حاليا.

وكان مسئولو الزمالك قد فتحوا خط مفاوضات مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد تلقى فاكس رسمي من نادي النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع الونش خلال الميركاتو الصيفي الماضى.

ثانى مفاجآت حسين لبيب لجماهير الزمالك تمثلت في تجديد عقد أحمد زيزو جناح الفريق، لمدة 3 سنوات مقبلة لينتهى عقده في موسم 2024، لينهى على الشائعات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الغريم التقليدي النادى الأهلى.

وكشف مصدر قريب من اللاعب أن عقده يتضمن شرطا جزائيا، إلا أنه رفض الكشف عن حجم الشرط الجزائي الذى تم وضعه فى التعاقد الجديد بين الزمالك وزيزو.

عبد الله جمعة

أعلنت اللجنة تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لمدة 3 مواسم لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 - 2025، حيث كان عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع اللاعب على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

إمام عاشور

آخر اللاعبين التي حسمت اللجنة تجديد عقده هو إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول، الذى ممد تعاقده لمدة موسمين إضافيين ليستمر مع الفارس الأبيض حتى يونيو 2025.

وتواصل اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، مفاوضاتها فى الوقت الحالى مع أكثر من لاعب لتجديد عقودهم وهم طارق حامد ومصطفى فتحى ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم ومحمد أبو جبل والمغربى أشرف بن شرقى.