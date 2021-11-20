شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض التعجل فى حسم احتياجاته بالميركاتو الشتوى بسبب الصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادي المقاصة حسم ملف الصفقات الجديدة التي يرغب الجهاز الفني في ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب وجود فترة كافية قبل فتح باب القيد الشتوي لتحديد احتياجات الجهاز الفني في الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن جميع عناصر الفريق الفيومي في الموسم الحالي من الصفقات الجديدة ومنهم من لم يشارك مع الفريق الفيومي بأي مباريات رسمية.

وفضل مسئولو المقاصة عدم التعجل فى تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الفيومي بمباريات الدوري حتى الآن، لاسيما أن جميع اللاعبين المنضمين للمقاصة في الموسم الحالي صفقات جديدة، ومنهم من لم يحصل على فرصة المشاركة حتى الآن، ويرغب الجهاز الفني في تقييمهم بشكل جيد قبل تحديد احتياجاته من الصفقات في الميركاتو الشتوي.

ويرغب الجهاز الفني للمقاصة فى التمهل بشأن مصير الصفقات الجديدة لحين منح الفرصة لكل اللاعبين المسجلين بقائمته، خلال الفترة القادمة قبل تحديد احتياجاته في النصف الثاني من الموسم الحالي، لرغبة الإدارة في توفير كل احتياجات الجهاز الفني للاستمرار في المنافسة على تحقيق مركز متقدم بجدول الدوري.

وعلى الرغم من رفض إدارة المقاصة التعجل في ملف الصفقات الجديدة، ولكن استقر الرأي على تدعيم خط الهجوم بلاعبين أو ثلاثة، حسب اللاعبين المتاحين أمام إدارة النادي الفيومي والتي تفضل ضم لاعبين في صفقة انتقال حر بسبب، بخلاف رغبة الجهاز الفني في ضم لاعبين مميزين وأصحاب مهارات فردية في الخط الأمامي.