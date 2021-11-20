هل يضع القدر الأهلاوية فى مواجهة ضد على معلول؟

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القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الكرة المصرية نتيجة قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما ضمن الفراعنة الصعود للمرحلة الفاصلة من التصفيات عقب تصدر المجموعة السادسة فى تصفيات المرحلة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022.

وتأكد تواجد منتخب مصر فى التصنيف الثانى قبل المشاركة فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بعد اتضاح ملامح المنتخبات العشرة المتأهلة إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال، خاصة بعد صعود الجزائر وتونس إلى المرحلة الختامية من التصفيات المونديالية.

صعود مصر إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال قد يضع الفراعنة فى مواجهة أى من المنتخبات العربية المتأهلة مثل الجزائر وتونس والمغرب، لاسيما أنهم فى التصنيف الأول بينما مصر فى التصنيف الثاني، بخلاف أن المنتخب المصرى مرشح أن يقع فى مواجهة مع السنغال أو نيجيريا فى المرحلة النهائية.

وحال وقع المنتخب المصرى فى مواجهة مع تونس سيكون من شأنه أن يضع جماهير الأهلى بشكل خاص فى مواجهة مباشرة ضد نجمهم المفضل التونسى على معلول، أحد الركائز الأساسية فى صفوف نسور قرطاج، وسيجبرهم على مؤازرة منتخب بلادهم ضد نجمهم المفضل.

ويخشى جمهور الأهلى أن تفرض عليهم القرعة مواجهة إجبارية مع معلول، وتتمنى أن تكون المنافسة مع أحد المنتخبات الأخرى، ويفضل ألا يكون منتخبات عربية.

ولم يعلن الاتحاد الأفريقى رسميا عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ولكن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن القرعة سوف تقام بالتزامن مع نهائى بطولة كأس العرب 2021، يوم 18 ديسمبر المقبل.

ومن المرجح أن تقام مباريات المرحلة النهائية من التصفيات بنظام الذهاب والإياب خلال التوقف الدولى فى مارس 2022، حيث سيكون أول توقف دولى بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى الكاميرون خلال يناير من العام المقبل.