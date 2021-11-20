شكرا لقرائتكم خبر عن سيف النصر يفوز برئاسة نادي الجزيرة و لهيطة نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت انتخابات نادى الجزيرة، التي أقيمت أمس الجمعة، عن فوز شريف سيف النصر بمنصب رئيس النادي بعدد أصوات 7236، وإيهاب لهيطة بمنصب نائب رئيس النادي بعدد أصوات 7193، للدورة الانتخابية للفترة من 2021 – 2025، وجاءت النتائج على النحو التالي :

شريف سيف النصر رئيسا للنادي، وإيهاب لهيطة نائبا للرئيس، وأحمد المهيلمي أمينا للصندوق، والأعضاء كل من: "بدوى خليفة، علي شعبان، محمد سري، نيفين الطاهرى، سلمي الفرنواني، وعلى مقعد تحت السن عمر عصام" .

وجاءت نتائج الأصوات كالتالي:

إجمالي الحضور: 13424

رئيس النادي

شريف سيف النصر (7236 صوتا)

نائب الرئيس

إيهاب لهيطة (7193 صوتا)

أمين صندوق

أحمد المهيلمي (6393 صوتا)

أعضاء فوق السن

بدوي خليفة (6525 صوتا)

محمد سري (5756 صوتا)

علي شعبان (5697 صوتا)

نيفين الطاهري (4931 صوتا)

أعضاء تحت السن

سلمي الفرنواني (6724 صوتا)

عمر عصام (5872 صوتا).

وتقدم على مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى، والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق، أما على منصب النائب فقد تقدم ثلاثة مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الأسبق، والدكتور على قناوى والدكتور فتحى خضير، فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كل من رؤف نور أمين الصندوق السابق، وأحمد المهيلمى أمين الصندوق الحالى.

بينما ترشح 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة وأحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد أبو الدهب، ونازك الألفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم، وسلوى عبد الفتاح، ومحمد حسين وشريفة أبوالفتوح وعلى أنسي ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى، أما مقعدا العضوية تحت السن فقد ترشح عليهما 6 أعضاء وهم: ميدو أباظة وعمر عصام وعادل العدوي وهادي باشا، وسلمى ياسر الفرنواني ويوسف محيى الدين.