شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ11 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة الحادية عشرة لدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من: الترسانة مع الأهلى و مركز ششت الأنعام مع 6 أكتوبر و اتحاد الشرطة مع الشمس و منوف الرياضة مع الطيران و هليوليدو مع سموحة.

كما تشهد نفس الجولة لقاءات أخرى بين كلا من: أكاديمية القليوبي مع سبورتنج و هليوبوليس مع الزمالك و مدينة نصر مع الجزيرة و أصحاب الجياد مع المعادى.

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002 و2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.