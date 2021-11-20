شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الجونة يكشف موقف "ركبة" لؤى وائل بعد الإصابة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام حسن، رئيس الجهاز الطبي بنادي الجونة، أن لؤى وائل، لاعب الفريق، سيخضع اليوم السبت لأشعة على الركبة، لمعرفة مدى الإصابة وتحديد التشخيص لمعرفة فترة الغياب عن الملاعب.

وقال هشام حسن في تصريحات لـ"الخليج 365": "اللاعب سيخضع للاشعة وبناء على التشخيص سيتحدد مدة غيابه عن الملاعب، ونتمنى أن تكون افصابة بسيطة حتى لا يحرم الفريق من خدمات مدافع قوى مثل لؤى وائل".

وتابع رئيس الجهاز الطبي: "لؤي تعرض لإصابة شدىدة والتواء بالركبة، ويخضع لعمل فحوصات وأشعة اليوم السبت أن شاء الله لمعرفة التشخيص، وتحديد مده العلاج".

وكان الجهاز الطبي لفريق الجونة قد قام بنقل اللاعب لؤى وائل إلى أحد المراكز الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المشاركة في لقاء الاتحاد السكندرى الذي أقيم أول أمس الخميس، على ستاد الإسكندرية والتي على أثرها غادر الملعب.