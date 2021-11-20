شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الأهلي استعداداً للإسماعيلي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة الأهلي استعداداً للقاء المقبل فى الدوري العام أمام الإسماعيلي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

من جهته أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الفريق لا يفكر فى ضم لاعبين جدد فى الميركاتو الشتوى يناير المقبل، وقال عادل فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، لم نفكر فى ضم صفقات جديدة لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين بعد التدعيمات الصيفية ولا نفكر فى أى إضافات خلال يناير.

وأضاف عضو المقاولون متحدثاً عن رأيه فى انطلاقة الفريق بالدوري، بداية الفريق فى الدورى مقبولة إلى حد ما ولا نريد الحديث عن الظلم التحكيمى للمقاولون العرب، لكن النتائج مقبولة حتى الآن.

كما كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، حقيقة دخول النادى فى مفاوضات مع عمار حمدي لاعب النادي الأهلي لضمه إلى صفوف الفريق في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وقال عادل فتحى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، عمار حمدى لاعب كبير وإضافة لأي فريق، ولكن لم ندخل فى مفاوضات معه إطلاقاً، هدفنا الآن هو منح لاعبي الفريق فرصة للمشاركة أولاً.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، لم نخض سوى 4 مباريات فى الدوري، هناك لاعبون لم يحصلوا على فرصة ولدينا لاعبون مميزين ينتظرون المشاركة، لذا لم نفكر فى تدعيمات خلال يناير.