شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: طريقة لعب جوزيه ظلمتنى.. وندمت على الرحيل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى، نجم الأهلي الأسبق، أنه اعتزل مبكراً وعمره 32 عاما، ولكنه سعيد بمسيرته الكروية كلاعب وحقق إنجازات جيدة، وقال مصطفى عبرتصريحات تليفزيونية إنه ليس محظوظاً بالرحيل عن الأهلي قبل قدوم الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق في صيف 2004، وخصوصا بعد ضم محمد بركات ومحمد أبوتريكة.

وأشار إلى أن طريقة لعب البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق للأهلي في الولاية الأولى لم تمنحه الفرصة بشكل مستمر؛ لأنه لم يلعب بثلاثة عناصر في خط الوسط مثلما فعل بعد ذلك.

وحقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط جمعها من تعادل وفوز وهزيمتين.

وبهذا الفوز الثمين يعتلى الأهلي قمة الدوري، بعدما نجح المارد الأحمر في حصد نقاط المباريات التى خاضها في بطولة الدوري الموسم الجاري.