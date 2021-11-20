شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون يغرون القطبين بورقة "الموسم الأخير" مع أنديتهم.. بن شرقى وحمدى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى جميع الأندية دائما لتدعيم صفوفها خلال كل فترة انتقالات بالعديد من النجوم، للوصول إلى الهدف الذى يتم وضعه قبل بداية كل موسم بناءً على طلبات المدربين قبل كل موسم.

وتحتاج الصفقات الكثير من الأموال، الأمر الذى يصعب مهمة الأندية فى التعاقد مع اللاعبين لدخول أكثر من نادٍ فى الفترة الأخير تمتلك القوة المالية الكبرى التى جعلتهم ينافسون الأهلى والزمالك في عملية الشراء.

وفى ظل الظروف المالية الصعبة التي تعانى منها الأندية، اتجهت العديد منها إلى اللاعبين التي تنتهى عقودها مع أنديتهم للتعاقد معهم بشكل حر دون التكبد بأى مبالغ.

وهناك أكثر من لاعب يغرون القطبين بورقة الموسم الأخير نستعرضها في التقرير التالى..

رباعى بيراميدز

تنتهى عقود أربعة لاعبين فى صفوف فريق نادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر خلال انتقالات شهر يناير المقبل، وهم محمد حمدى وأحمد توفيق والمهدى سليمان وأحمد أيمن منصور.

وخرجت عدة تقارير تؤكد حصول الأهلى على توقيع محمد حمدى وخلت فى مفاوضات جادة مع المهدى سليمان، فى الوقت الذى دخل أحمد توفيق وأحمد أيمن منصور حسابات الزمالك في الموسم المقبل بعد انتهاء إيقاف القيد.

يمتلك العديد من لاعبى الزمالك موسما أخيرا فى عقدهم مع القلعة البيضاء، أبرزهم المغربى أشرف بن شرقى ورزاق سيسيه ومحمد أبو جبل ومصطفى فتحى، وارتبط أكثر من لاعب منهم بالانتقال إلى الأهلى خاصة المغربى بن شرقى ومصطفى فتحى.

فهل ينجح الزمالك فى الحفاظ على نجومه من الرحيل على طريق فرجانى ساسى الذى رحل إلى الدحيل القطرى، أم تحدث مفاجأة بانتقال أحدهم إلى الغريم التقليدي الأهلى مع نهاية الموسم الحالي.