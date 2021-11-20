شكرا لقرائتكم خبر عن الكومي بعد الهزيمة من الزمالك: ليس في الإمكان أفضل مما كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على خسارة فريقه أمام الزمالك بنتيجة 2-0 في الجولة الرابعة للدوري، وقال الكومي عبر تصريحات تليفزيونية إنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، موضحاً أن الإسماعيلي قدم أقصى ما في وسعه خلال المباراة.

وأشار يحيى الكومي، رئيس نادي الإسماعيلي، إلى أن اللاعبين لم يقصروا خلال لقاء الزمالك وظهروا بمستوى جيد.

وقال أشرف خضر، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، إن المباراة كانت صعبة والفريق كان قادراً على الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف أن الإسماعيلي صادفة سوء توفيق في المباراة خلال اللقاء، مؤكدا أن الزمالك ظهر بصورة جيدة أيضا.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط.