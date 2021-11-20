الامارات | نشرت صوراً لها على "تويتر".. بينغ شواي تقيم في منزلها «بحرية» وستظهر للعلن «قريبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرت صوراً لها على "تويتر".. بينغ شواي تقيم في منزلها «بحرية» وستظهر للعلن «قريبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت أربع صور للاعبة التنس الصينية المختفية بينغ شواي مساء امس، عبر حساب @shen_shiwei في خدمة تويتر.

وتظهر صورة اللاعبة مبتسمة حاملة قطة في منزلها على ما يبدو. وتظهر في الخلفية دمى قماشية وكأس رياضية والعلم الصيني.

أما الصورة الثانية فهي سيلفي للرياضية مع تمثال صغير من فيلم كونغ فو باندا التحريكي للأطفال. ويظهر في الخلفية إطار مع صورة ويني ذي بو الشخصية الشهيرة في قصص الأطفال.

وجاء على حساب تويتر الذي نشر الصور أن اللاعبة بثت هذه الصور بنفسها على شبكة تواصل اجتماعي لتتمنى «عطلة نهاية اسبوع سعيدة» لمتابعيها.

وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق من صحة الصور فيما لم تتلق أي جواب من حساب تويتر الذي نشرها.

ولا يمكن الوصول إلى موقع تويتر في الصين ووحدهم أشخاص يحظون ببرمجية خاصة مثل اتصال «في بي ان» يمكنهم الوصول إلى هذه الخدمة.

من جهته ذكر رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم السبت أن لاعبة التنس بينغ شواي تقيم في منزلها «بحرية» وستظهر للعلن «قريبا».

وأحاط الغموض بمصير نجمة التنس الصينية، المصنفة الأولى عالميا في الزوجي سابقا، منذ إطلاق مزاعم عن التعرض لاعتداء جنسي من نائب سابق لرئيس الوزراء الصيني.

ولم تظهر بينغ في العلن منذ كشفت عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي هذا الشهر أن تشانغ قاولي، الذي كان عضوا في أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس وأقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

ولم يعلق تشانغ أو الحكومة الصينية على المزاعم.

وتم حظر مناقشة المنشور، الذي حذف بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على وسائل التواصل الصينية التي تخضع لرقابة شديدة.

وقال هو شيجين رئيس تحرير الصحيفة الرسمية عبر تويتر «في الأيام الماضية بقت (بينغ) في منزلها بحرية ولم ترغب في التعرض لإزعاج وستظهر في العلن وتشارك في بعض الأنشطة قريبا».

ووسط المخاوف مع اختفاء بينغ هدد اتحاد لاعبات التنس المحترفات بسحب بطولاته من الصين كما طالب اتحاد المحترفين بتوضيح من السلطات الصينية. وأعربت دول عدة من بينها الولايات المتحدة الجمعة عن «قلقها» فيما طلبت الأم المتحدة ادلة على سلامة اللاعبة.



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