شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محظورات على الطالبات أثناء اليوم الدراسى.. أبرزها منع ارتداء المصوغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت بعض المدارس، ضوابط تتعلق بانضباط العملية التعليمية والدراسة اليومية داخل مدارس الفتيات أو الطالبات بشكل عام، حيث حذرت المدارس الطالبات بالابتعاد عنها وتجنبها.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المحظورات.

ـ حذرت المدارس الطالبات بعدم وضع روج أو مكياج.

ـ عدم وضع طلاء أظافر أو تركيب الأظافر الصناعية.

ـ حذرت المدارس الطالبات من صبغ الشعر.



ـ منع ارتداء مجوهرات ومصوغات أو إكسسوارات.

ـ الالتزام بالزى المدرسى وعدم ارتداء ملابس غير المحددة من قبل المدرسة.



ـ عدم استخدام أو حيازة المحمول أثناء اليوم الدراسى.