شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطاقة: الرئيس السيسي وضع مصر على خريطة العالم في الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية الدكتور أمجد الوكيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع مصر على خريطة العالم فى الطاقة النووية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية -فى مقابلة مع برنامج (حقائق وأسرار) على قناة (صدى البلد) الذى يقدمه الإعلامى مصطفى بكري- أن مشروعات الطاقة النووية ليس لتوليد الكهرباء فقط، وأكد أن الطاقة النووية تعكس مدى قوة الدولة على المستوى الاقتصادية.

وتابع أن التقدم فى مجال الطاقة النووية يعكس مدى قوة الاستقرار السياسى للدولة، مؤكدا أن استخدام الطاقة النووية يزيد من التقدم الصناعى فى الدولة.

وأضاف الوكيل أن العوامل الجيولوجية كانت وراء اختيار الضبعة مكانا للمحطات النووية، لافتا إلى أن هناك استراتيجية دقيقة للتعامل مع النفايات النووية حيث نحرص أن نتخلص منها بطريقة آمنة، وأشار إلى أن المشروعات النووية مشروعات طويلة الأجل بطبيعتها وقد تستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

وقال إن روسيا من أكبر دول العالم فى انشاء المحطات النووية، مؤكدا أنه تم اختيار روسيا لقدراتها الهائلة فى إنشاء المحطات النووية على مستوى العالم.

وأضاف الوكيل أنه نهدف إلى زيادة التوعية لدى الأجيال الجديدة عن الطاقة النووية، مؤكدا أيضا أن علاقاتنا مع العلماء المصريين فى الخارج مستقرة للإستفادة منهم، وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية إلى أنه نتواصل بشكل مستمر مع العلماء فى الداخل والخارج للاستفادة من خبراتهم.