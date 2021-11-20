شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تصدر 10 توجيهات للمحافظات بسبب طقس الـ 48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التنمية المحلية، عدد من التوجيهات والتنبيهات العاجلة لجميع المحافظات وخاصة محافظات: " الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء"، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين.

”الخليج 365” يوضح في النقاط التالية أبرز توجيهات وتكليفات وزارة التنمية المحلية للمحافظات تحسبا لموجة الطقس السيئ.

1. رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى تلك المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية

2. تكليف غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع على مدار الساعة

3. سرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

4. متابعة جاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها

5. مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

6. الإسراع من عمليات شفط أى تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع .

7. استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية

8. توعية المواطنين بالابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى .

9. تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه.

10. تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .