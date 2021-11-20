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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على خطى واشنطن.. لندن تدرس مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365

أفادت صحيفة تايمز، السبت، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوي في بكين العام المقبل، احتجاجا على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.



وقالت الصحيفة إن "مناقشة نشطة" جارية في الحكومة، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة.

وأضافت تايمز أنه في ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها.

وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا إلى جونسون يحثونه على حظر أي تمثيل دبلوماسي بريطاني رسمي في الأولمبياد الشتوي في فبراير.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.