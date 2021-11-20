صحفي فرنسي يكشف كوارث بالوسط الرياضي: فضائح جنسية وتلاعب في المباريات.. وأزمة المخدرات في الأرسنال.. ولاعب يلعب بهوية شخص متوفي

الشارقة - اميمة ياسر - فجر الصحفي الفرنسي رومان مولينا، العديد من المفاجآت المدوية في عالم كرة القدم، حيث اشتهر بنشر الفضائح المتعلقة بالرياضيين، وجاء الدور هذه المرة على فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر الفرنسي لنجم ريال مدريد، بعدما شن هجوماً على أحد الصحفيين بسبب وضع صورته على أحد الأخبار المتعلقة بـ بينجامين ميندي، ظهير مانشستر سيتي، ليؤكد «مولينا» أن نجم الميرنجي متورط أيضاً في قضايا التحرش الجنسي.

ونشر الصحفي الفرنسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أحد الدعاوى القضائية التي رفعتها فتاة على «ميندي»، تؤكد فيها أنها تعرضت للتحرش والاعتداء من قبل نجم فريق ريال مدريد.

وأكد «مولينا» خلال بث صوتي «سبيس»، أنه يمتلك صورا ومقاطع كارثية تدين اللاعب الفرنسي، الذي قام بضرب الفتاة بقوة عدة مرات، مما أدى إلى إصابتها بتلف دماغي كبير، وأوضح أن اللاعب قام بدفع مبلغ ضخم للفتاة ومحاميها كي تتنازل عن الدعوى القضائية. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



و«مولينا»، هو أحد أشهر الصحفيين في عالم التسريبات المتعلقة برياضة كرة القدم، وكان أحد المشاركين في التحقيق الصحفي المعروف باسم «وثائق بنما»، والذي أطاح بالعديد من الشخصيات العامة داخل المجال الرياضي وخارجه.

ونستعرض معكم أبرز الفضائح التي كشف عنها مولينا:

1- تم الاعتداء جنسيا على لاعبة قاصر في أحد المراكز الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتم إجبارها على إجهاض الجنين.

رومان مولينا: باريس سان جيرمان مهدد بسبب فضيحة تلاعب بنتائج المباريات

2- تم طرد 100 عامل من نادي باريس سان جيرمان خلال عام واحد بسبب تعامل ناصر الخليفي العنيف، كذلك ليوناردو تعامله سئ للغاية، وأكد أنه يمتلك وثائق تثبت تورط باريس سان جيرمان في فضيحة تلاعب بالمباريات، أكبر مما حدث في عام 1993، عندما قام رئيس مارسيليا برشوة لاعبين في فريق فالنسيان لتسهيل الفوز بالمباراة وحصد اللقب، وتسببت هذه الفضيحة بسحب اللقاء وسجن رئيس النادي.



3- منتخب تيمور الشرقية، لعب بالكثير من اللاعبين البرازيليين وبوثائق مزورة.

4- القبض على مدرب أحد المنتخبات، بعد أن تم ضبطه وهو يعتدي على فتيات خلال مسابقة دولية في ذلك الوقت، نفس الشخص تم طرده عن طريق وسيلة إعلامية تم تعيينه فيها عام 2017.

5- أميناتا ديالو ليس لها أي علاقة في قضية زميلتها خيرة حمراوي [لم يتم توجيه أي تهمة لها في الموضوع]، وتم تشويه سمعتها، ولكن زوجة أبيدال متورطة في القضية.

6- نادي كون قام بتهكير بعض المواقع الإلكترونية كي يقوم بتسجيل لاعب في آخر يوم من الميركاتو، بينما بوردو قاموا بجرائم عديدة للغاية كي يمرّوا من فحص الـ DNCG (فحص السيولة المالية) ويتعاقدوا مع صفقات جديدة.

لاعب يلعب بهوية شخص متوفي وفوزي لقجع يتحكم في الكاف

7- قائد منتخب بوتسوانا تحت 17 سنة، تم اكتشاف عمره الحقيقي وهو أكبر من 20 سنة، ويلعب بهوية لاعب متوفي، ولكن الغريب أنه ما زال يلعب.

8- هناك ملف أخلاقي يخص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وسوف يتم تسريبه، المغرب هو من يتحكم في الكاف بجانب سيراليون، الآن المغرب هو مركز كرة القدم الأفريقية، لقد استغلوا هذه العلاقات كي يكونوا بنية تحتية كروية هائلة للغاية، هم بلد متطور جدا في كرة القدم، راقبوا أيضا سيراليون فنفوذهم يتصاعد.

9- هناك منتخب نسائي في قارة أفريقيا يشارك فيه لاعبون رجال، وداخل الاتحاد الأفريقي هناك تلاعب مالي كبير، يستغلون هذا المال للحصول على النساء ودفع مصاريف تعليم أولادهم في كبرى الجامعات العالمية.

10- باريس سان جيرمان ليس نادي كرة قدم نهائياً، ناصر الخليفي يعتبر نفسه سفير قطر في فرنسا، الجميع يتحدث معه، هو لا ينام نهائيا من كثرة الاتصالات التي يتلقاها، لا شئ رياضي، كل شئ سياسي، يمكنني كتابة ملف كامل عن باريس سان جيرمان وناصر الخليفي وعن فسادهم وأفعالهم السيئة التي لا يراها الناس وعن صفقاتهم المشبوهة، مع الوقت سيعلم الناس حقيقة منظمة باريس المشبوهة.

11- ما فعله بينجامين ميندي لا يمكن تصوره، وهذا جعل إدارة مانشستر سيتي ترفض التعاقد مع لاعبين فرنسيين.

12- لاعب كرة القدم الأسترالي جوش كافالو، حصل على مبلغ كبير للغاية لكي يعلن بأنه شاذ، وكذلك اللاعبون الذين دعموه حصلوا على أموال، وعلى رأسهم زلاتان إبراهيموفيتش.

13- سيراليون وبنين قاما بتزوير فحوص فيروس كورونا الخاصة بهم.

14- هناك مشاكل داخلية وانقسامات تحدث في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي شخص نزيه وشريف، رفض صفقات مشبوهة مع بعض شركات الملابس المعروفة.

15- اللاعبة الأمريكية ميجان رابينو «شاذة»، كل ما تقوم به من دعم وهمي للقضايا هو تمثيل لا أكثر، لأنها تعلم بقضايا تخص اغتصاب أطفال ولا تهتم لها وتريد جمع الأموال فقط.

صحفي فرنسي يكشف سبب عودة ميندي للسجن وأزمة المخدرات في أرسنال

16- أحد لاعبين آرسنال قام بتنظيم حفل عيد ميلاد عن طريق تدخين المخدرات، وبعض اللاعبين كذلك استنشقوا بالونات الهيليوم في غرفة الملابس.

17- في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي [السيري D] كان هنالك بيع لاعبين بمقابل وصل إلى 20 مليون يورو بدون أن يعلم أحد في العالم عن هذه الانتقالات.

18- بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي عاد مرة أخرى للسجن، لأنه ذهب لدبي مع أصدقائه من أجل حفلات بينما كان ممنوعا من القيام بذلك.

واختتم مولينا حديثه أنه يمتلك وثائق سرية كبيرة، سيقوم بالكشف عنها خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، مشيراً إلى أن العالم ليس مستعداً لما سيفصح عنه والذي سيكون تحولاً تاريخياً لهذه اللعبة، مؤكداً أنه ستكون هناك كرة قدم قبل وبعد هذا التاريخ، وسيكون هناك وثائقي أعرض فيه كل الكوارث التي ستطيح بالكثيرين ثم سأعتزل الإعلام.