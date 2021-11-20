شريف سيف النصر يفوز برئاسة نادي الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى الجزيرة ، اليوم السبت، نتيجة الانتخابات بفوز شريف سيف النصر بمنصب رئيس النادي.

وجاءت النتائج على النحو التالي :

شريف سيف النصر رئيسا للنادي، وإيهاب لهيطة نائبا للرئيس،وأحمد المهيلمي أمينا للصندوق، والأعضاء كل من " بدوى خليفة، علي شعبان، محمد سري، نيفين الطاهرى، سلمي الفرنواني، وعلى مقعد تحت السن عمر عصام .

وانطلقت صباح الجمعة انتخابات مجلس إدارة نادي الجزيرة ، للدورة الانتخابية 2025/2021 بمنافسة 28 مرشحا على تسعة مقاعد وفق لائحة النادى تضم رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق واربعة اعضاء فوق السن و عضوان تحت السن .

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 47 ألفا و 802 عضوا موزعين علي 80 لجنة وتحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية .

وكان المرشحون هم : فى مقعد الرئاسة الثنائى المهندس عمرو جزارين رئيس النادى الحالى والمهندس شريف سيف النصر نائب رئيس النادى السابق أما على منصب النائب فيتنافس مرشحين المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس النادى الاسبق والدكتور على قناوى فيما ترشح على مقعد أمانة الصندوق كلا من احمد المهيلمي امين الصندوق الحالي و رؤف نور أمين الصندوق السابق .

وتنافس 16 عضوا على مقاعد العضوية فوق السن وهم: حسن الشافعى وبدوى خليفة واحمد صبحى وطارق عشماوى ومحمد ابو الدهب ونازك الالفى وعلى شعبان ومحمد جوهر ومحمد عادل سرى وجيلان غنيم وسلوى عبد الفتاح ومحمد حسين وشريفة ابوالفتوح وعلى انسي ومصطفى طلعت ونيفين الطاهرى ،، أما مقعدى العضوية تحت السن فينافس عليهما 6 أعضاء وهم : ميدو أباظة وعمر عصام و عادل العدوي وهادي باشا و سلمي ياسر الفرنواني و يوسف محي الدين.