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أوجسبورج يفجر مفاجأة ويفوز على بايرن ميونخ في البوندسليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

فجر فريق أوجسبورج مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على فريق بايرن ميونخ 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم أوجسبورج بهدفين نظيفين سجلهما مادس بيدرسين وأندريه هان في الدقيقتين 23 و36، ثم سجل بايرن ميونخ هدفا عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 38.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 28 نقطة في صدارة الترتيب.

وقبل هذه المباراة، لم يفز أوجسبورج على بايرن ميونخ إلا مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة.

وهذا هو الفوز الثالث لأوجسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في ثلاث، في المقابل تلقى بايرن ميونخ هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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