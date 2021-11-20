النحاس: الأهلي لم يصل لمرمانا بغزارة مثلما فعل أمام الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب بفريقه بعد الخسارة بهدف نظيف أمام النادي الأهلي في مباراة الجولة 4 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال النحاس :"أشكر اللاعبين على المجهود المبذول في اللقاء، قدمنا مباراة كبيرة في ظروف صعبة، وأمام فريق متكامل".

وأضاف النحاس :"صعوبة المباراة زادت بسبب انتصارات الأهلي على الإسماعيلي والزمالك بنتائج كبيرة، لكننا كنا قريبين للغاية من الأهلي في المباراة، ودافعنا جيدا".

وتابع مدرب المقاولون :"هذا الفرق هو نفسه الذي فاز على الزمالك بخماسية، لكنه لم يصل إلى مرمانا بنفس الغزارة التي وصل بها إلى مرمى الزمالك أو الإسماعيلي قبلنا".

وأنهى النحاس :"لم نستقبل أهداف من الأهلي في لعب مفتوح، الأهلي فاز بالتفاصيل الصغيرة من ضربة ثابتة، وكنا نعرف جيدا ماذا نفعل بعد الدفاع لكن التوفيق غاب، ولن أعلق على القرارات التحكيمية وأتركها للجنة الحكام، لتقول إذا كان هناك شيء في صالحنا، ووقتها لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث".