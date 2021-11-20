بعد "مقصيته" بمرمى الجونة.. خالد الغندور لمصراوي: أتمنى أن يكون الأفضل بالموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى لاعب نادي الاتحاد، خالد الغندور، سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى الجونة خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري وانتهت بفوز فريقه بهدف.

وقال الغندور، الذي سجّل هدفًا من مقصية رائعة في مرمى الجونة، عبر الخليج 365:"الحمد لله.. كان التوفيق معي أسجل مثل هذه الكرات من نفس اللعبة في التدريبات وتشبيه الهدف بأهداف حسام حسن شرف كبير لي فقد قال لي حسام حسن قال بعد المباراة: (الجول دا شبه الجول بتاعي)".

وتابع لاعب الاتحاد السكندري:"حسام حسن يُدربنا على هذه الكرات في المران.. كرات ولعبات كان يفعلها عندما كان لاعبًا، أحرزت مثل هذا الهدف منذ موسمين في مرمى إنبي؛ فأتدرب عليها كثيرًا فطبيعي أن أحرز هدفًا مثل ذلك".

وأتم الغندور تصريحاته بقوله:"الحمد الله على كرمه وعلى الهدف ولكن الفوز للاتحاد السكندري هو هدفي الأول وأتمنى أن يحصل هدفي على لقب فضل هدف في الموسم وسأسعى لإحراز أهدافًا أفضل منه".