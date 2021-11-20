موسيماني: من الصعب اتخاذ قرار بإراحة اللاعبين.. وسنفتقد أهمية حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، عن فوز فريقه على المقاولون العرب، قائلاً :"استحوذنا على المباراة منذ البداية".

وأضاف موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"لم نترجم الفرص المتاحة لأهداف، بعد فوز كبير على الزمالك كنّا نعاني بعض الشيء بعد المباريات الكبيرة من حيث النتائج".

وبسؤاله عن إراحة الدوليين بعد نهاية التوقف الدولي وفي ظل ضغط المباريات، رد :"بالنسبة لي صعب اتخاذ هذا القرار قبل المباراة".

وعن طرد حمدي فتحي، قال :"حمدي فتحي له أكثر من دور في الملعب، في مباراة المقاولون لعب كإرتكاز ثالث".

وأنهى :"خسرنا لاعب مهم، لكن لدينا لاعبين آخرين".

واستطاع حمدي فتحي أن يقود الأهلي لفوز ثمين على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد، في لقاء أقيم ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري we المصري.

حمدي فتحي سيغيب عن لقاء غزل المحلة المقبل بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، قبل أن يواجه سموحة يوم الخميس من نفس الأسبوع.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة محققًا أربع انتصارات متتالية، حيث يتفوق الفريق الأحمر على بيراميدز بفارق نقطتين بعد تعثره أمام المصري البورسعيدي بنتيجة (2-2).