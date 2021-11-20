تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري الجزائري «الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس»، بعد نتائج مباريات اليوم الجمعة 19-11-2021 في الجولة الرابعة.

شهدت أجندة مباريات الجولة الرابعة في الدوري الجزائري اليوم، 3 مباريات، انتهت جميعها بالتعادل، وتم تسجيل هدفان فقط.

وبدأت مباريات اليوم في الجولة الرابعة بمواجهة شبيبة الساورة وهلال شلغوم العيد، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ليفوت الساورة فرصة خطف الصدارة من اتحاد بسكرة ولو بشكل مؤقت.

وفي المباراة الثانية، تعادل شبيبة القبائل مع أمل الأربعاء بهدفٍ لمثله، ليظل الفريقان من دون انتصار حتى الآن في الدوري الجزائري 2021/2022، تعادل الشبيبة في 4 مباريات، في حين خسر أمل الأربعاء مرتين، وتعادل في مثلهما.

وواصل وفاق سطيف بدايته المخيبة بتعادل هو الثالث هذا الموسم أمام مستضيفه مولودية وهران، من دون اهداف، في اللقاء الأخير اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة بالرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس.

وتستأنف باقي مباريات الجولة الرابعة غدًا السبت 20 نوفمبر 2021، حيث يلتقي شباب بلوزداد مع أولمبي المدية، ونجم مفرة مع بارادو، ووداد تلمسان مع النادي الرياضي القسنطيني، كما يواجه جمعية أولمبي الشلف نظيره نصر حسين داي، ويلعب سريع غليزان أمام مولودية الجزائر، وفي الختام يلتقي اتحاد بسكرة مع اتحاد الجزائز.

جدول ترتيب الدوري الجزائري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الرابعة

1- اتحاد بسكرة – 9 نقاط – لعب 3.

2- شبيبة الساورة – 7 نقاط – لعب 4.

3- مولودية الجزائر – 7 نقاط – لعب 3.

4- أولمبي المدية – 7 نقاط – لعب 3.

5- نادي بارادو – 6 نقاط – لعب 3.

6- وفاق سطيف – 6 نقاط – لعب 4.

7- نصر حسين داي – 5 نقاط – لعب 3.

8- اتحاد الجزائر – 4 نقاط – لعب 3.

9- شباب بلوزداد – 4 نقاط – لعب 3.

10- شبيبة القبائل – 4 نقاط – لعب 4.

11- النادي الرياضي القسنطيني – 4 نقاط – لعب 3.

12- مولودية وهران – 4 نقاط – لعب 4.

13- وداد تلمسان – 3 نقاط – لعب 3.

14- سريع غليزان – 3 نقاط – لعب 3.

15- هلال شلغوم العيد – نقطتين – لعب 4.

16- أمل الأربعاء – نقطتين – لعب 4.

17 نجم مفرة – نقطة واحدة – لعب 3.

18 جميعة أولمبي الشلف – نقطة واحدة – لعب 3.