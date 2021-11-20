صحفي فرنسي يزعم بفساد الفيفا، وباريس سان جيرمان وحوادث الاغتصاب التي لطخت عالم الساحرة المستديرة

تحدث الصحفي الفرنسي “رومان مولينا”، في بث مباشر عبر مساحة (سبيس) على تويتر، وزعم أن لديه دلائل تشير إلى فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وبعض الاندية والاتحادات المحلية في كرة القدم، وحقائق اخرى.

نستعرض معكم في هذا التقرير، ابرز ما ذكر الصحفي الفرنسي في المساحة التي حضرها قرابة 75 ألف متابع، من بينهم مشاهير كرة القدم و خارجها، وبعض رؤساء الاندية، و حتى اللاعبين، مع اخلاء الخليج 365، من مسؤولية ما سيتم ذكره في المقال.

وقال مولينا أن هناك لاعيبن في البريميرليج و الدوري الفرنسي، تم اعْتصابهم لما كان عمرهم 10 و 12 سنة، وأن بعضهم يعاني حتى الان من أمراض شرجية بسبب ذلك.

وتابع بالقول أنه تم اعْتصاب بنت قاصر داخل مقرات الفيفا من قبل احد المسؤولين و انه تم اجبار الفتاة على اجهاض الجنين ليتم طي الملف.

وذكر مولينا أن رئيس اتحاد الكرة في الكونغو الديمقراطية، متورط في جرائم بيدوفيليا، وأن “أميناتا ديالو” لا علاقة لها بالاعتداء على خيرية حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان وان زوجة إيريك أبيدال لها علاقة بالموضوع.

وتابع مولينا مركزاً على جرائم الاغتصاب في كرة القدم، وذكر أن لاعباً من نادي مونبلييه اسمه “ايلي واهي” تحرش بأطفال صغار واجبرهم على افعال منافية للاخلاق، و انه تم طرده من نادي كون بعد اكتشاف افعاله، مع تسترهم على ذلك.

وذكر مولينا ظهير أيسر ريال مدريد “فيرلاند ميندي”، وقال انه أظهر أعضائه التناسلية لفتاة صغيرة في فرنسا، وانه قام بضرب الفتاة وتهديدها لما رفضت الامر.

مولينا: المغرب يتحكم في الكاف، وبلماضي رجل نظيف

اكمل الصحفي الفرنسي المهتم بنشر الفضائح والملفات المثيرة للجدل في السياسة والرياضة البث المباشر بمعلومات مثيرة للاهتمام، وقال ” تم القبض على مدرب دولي معروف متلبساً باعْتصاب فتاتين اقل من 13 سنة، و المدرب خرج من القضية دون أي محاسبة “.

واكمل ” قائد منتخب بتسوانا تحت 17 سنة عمره الحقيقي 20 سنة، و يلعب بهوية شخص آخر متوفي، و الاتحاد المحلي يعرف ذلك ولم يحرك ساكناً “.

وعن دولة المغرب، زعم مولينا أن الاتحاد المحلي بقيادة فوزي لقجع يتحكم في دهاليز الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وانهم يفعلون ما يريدون في الكاف.

وعن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قال مولينا ” جمال مدرب منتخب الجزائر شخص نظيف، وسبق أن رفض صفقات للتلاعب في نتائج المباريات، وصفقات مشبوهة من شركة الملابس الرياضية أديداس “.

وعن باريس سان جيرمان، قال رومان مولينا: “يمكنني كتابة كتاب كامل عن باريس سان جيرمان وناصر. فسادهم وأفعالهم السيئة شيء غير مرئي. وسرعان ما سيعرف الناس المزيد عن المؤسسة المظلمة لـ PSG تحت قيادة ناصر. المنظمات الإرهابية لها رأي في ما يحدث في باريس سان جيرمان “.

وزعم الصحفي انه يعرف ملفات كبيرة عن الفساد في القارة الصفراء، وان لديه سجلات مهمة في التلاعب بنتائج المباريات في تصفيات قارة آسيا للبطولات الدولية “.

وقال مولينا أيضاً، أن اللاعب الاسترالي جوش كارفالو، الذي اعلن قبل ايام انه شادْ جنسياً، حصل على مبلغ كبير جدًا لكي يقول هذا الكلام علنا و ان اللاعبين الذين دعموه على منصات التواصل الاجتماعي معظمهم حصلوا على مبالغ مالية كذلك.

وعد مولينا في الأخير انه سيجمع كل الاشياء التي ذكرها، واشياء اخرى، ويقوم بعرضها في فيلم وثائقي قريب، كما وعد بأشياء ستحرك منظومة كرة القدم من مكانها، شهر مارس وأبريل المقبلين.