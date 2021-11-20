ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة.. «الاهلي ينفرد بالصدارة»

تعرف مع الخليج 365 على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021/2022 بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 19 نوفمبر في ختام الجولة الرابعة، والتي شهدت انفراد الاهلي بالصدارة.

انتزع الاهلي فوزًا ثمينًا من أمام ضيفه المقاولون العرب على استاد السلام، بهدفٍ دون رد، سجله حمدي فتحي في الدقيقة (67)، ليرتقي المارد الأحمر إلى صدارة جدول الدوري المصري بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات).

وكان بيراميدز يتشارك الصدارة مع الاهلي قبل الجولة الحالية، إلا أنه وقع في فخ التعادل الإيجابي أمام المصري البورسيعدي بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وعاد الزمالك بفوزٍ ثمين من أرض الاسماعيلي بهدفين نظيفين، افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل في الدقيقة (84) من ضربة جزاء تحصل عليها مصطفى فتحي، وأضاف البديل عمر السعيد الهدف الثاني في الدقيقة (90+3).

وسيطر التعادل السلبي على مواجهة طلائع الجيش وغزل المحلة، كما تعادل إنبي مع سموحة بهدفٍ لمثله ضمن مباريات اليوم في ختام الجولة الرابعة بدوري We المصري 2021/2022.

وبدأت الجولة الرابعة بأربع مباريات أمس الخميس، حيث نجح فاركو في تحقيق انتصاره التاريخي الأول في المسابقة المحلية، وجاء على حساب مصر المقاصة (2-0)، وواصل فيوتشر الإبهار بالفوز على إيسترن كومباني (4-1).

في حين حقق الاتحاد السكندري الفوز على الجونة بهدفٍ دون رد، وفاز سيراميكا كليوباترا على البنك الاهلي بنفس النتيجة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الرابعة

1- الاهلي – 12 نقطة – لعب 4.

2- بيراميدز – 10 نقاط – لعب 4.

3- الزمالك – 9 نقاط – لعب 4.

4- غزل المحلة – 8 نقاط – لعب 4.

5- سيراميكا كليوباترا – 8 نقاط – لعب 4.

6- فيوتشر – 7 نقاط – لعب 4.

7- الاتحاد السكندري – 7 نقاط – لعب 4.

8- سموحة – 6 نقاط – لعب 4.

9- البنك الاهلي – 6 نقاط – لعب 4.

10- المصري البورسعيدي – 4 نقاط – لعب 4.

11- المقاولون العرب – 4 نقاط – لعب 4.

12- مصر المقاصة – 4 نقاط – لعب 4.

13- الجونة – 4 نقاط – لعب 4.

14- انبي – 4 نقاط – لعب 4.

15- فاركو – 3 نقاط – لعب 4.

16- طلائع الجيش – نقطتين – لعب 4.

17-إيسترن كومباني – 0 نقاط – لعب 4.

18- الاسماعيلي – 0 نقاط – لعب 4.