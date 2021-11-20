الامارات | دبي تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبهر العالم بحفل افتتاح مونديال الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت رسمياً، أمس، بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، في نسختها الـ25، المقامة منذ 16 نوفمبر الجاري في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، ويسدل الستار عنها غداً، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة.

وحضر مراسم حفل الافتتاح الرسمي، كل من الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، والأمين العام المساعد في مجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة، ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيوس إسبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه والنائب الأول للاتحاد الدولي اللواء ناصر عبدالرزوقي، ورئيس جمعية الرياضيين في الإمارات الدكتور أحمد الشريف، وعدد من كبار الشخصيات الدولية والمحلية.

وفي سياق متصل، أهدت المصرية أحلام يوسف، أولى الميداليات الذهبية، وذلك في منافسات الـ «كوميتيه» لوزن 55 كيلوغراماً للسيدات، مع العلم أنها المشاركة الأولى للاعبة في بطولات كأس العالم.

وقال المدير الفني للمنتخب المصري عبدالفتاح النجار في تصريحات صحافية: «إن ما حققته أحلام من إنجاز غير مسبوق على صعيد مسيرتها المهنية، يرفع من حماس البعثة المصرية في مونديال دبي، خصوصاً أن العديد من زملائها نجحوا في حجز مكان بالدور النهائي، وهم عبدالله ممدوح في وزن أقل من 75 كلغ، ويوسف عماد في وزن أقل من 84 كلغم، ومنة شعبان في وزن فوق 68 كلغ، الذين تأهلوا للمباراة النهائية والمنافسة على الميدالية الذهبية، هذا بالإضافة إلى منافسات الفرق».

وأضاف: «حظوظ لاعبي مصر كبيرة في القدرة على انتزاع سبع ميداليات مع نهاية مونديال دبي، إذ إن هناك كلاً من علي الصاوي وياسمين الجويلي ينافسان على الميداليات البرونزية».

• 1000 لاعب ولاعبة من 117 دولة شاركوا في بطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات.

عبدالفتاح النجار:

• «حظوظ لاعبي مصر كبيرة في القدرة على انتزاع سبع ميداليات مع نهاية مونديال دبي».

100 لاعب ولاعبة في منافسات أصحاب الهمم

خصصت اللجنة الفنية، غداً، موعداً لإقامة منافسات خاصة برياضة الكاراتيه لأصحاب الهمم، وذلك بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، في مبادرة لدعم هذه الفئة المجتمعية، ومنحها الفرصة لعرض موهبتها على صعيد منافسات «الكاتا» والحركات الاستعراضية.

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