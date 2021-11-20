الامارات | لولور يتصدر بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي «غولف أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن لولور يتصدر بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي «غولف أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر اللاعب الإيرلندي بريندان لولور، المصنف ثانياً عالمياً، منافسات بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف لأصحاب الهمم، التي تستضيفها دبي بملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف. وحصد لولور 70 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل، وتشارك في المركز الثاني الإنجليزي مايك براون، المصنف 19 عالمياً، والكندي كورتيس باركلي، المصنف السابع عالمياً برصيد 72 ضربة ضمن المعدل، يليه في المركز الثالث الإيطالي توماسو بيرينو، المصنف الثامن عالمياً، الذي أنهى منافسات الجولة برصيد 73 ضربة، بواقع ضربة واحدة فوق المعدل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news