الامارات | المنتخب يكسب سنغافورة في «دولية فزاع» للبوتشيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكسب سنغافورة في «دولية فزاع» للبوتشيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني على نظيره السنغافوري 4-3 ضمن منافسات الفرق «بي سي تو»، في اليوم الخامس لدولية فزاع للبوتشيا (آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021)، بعد تألق الأبطال: صالح العليلي، وخالد المراشدة، وميثاء الحميري.

وكانت الكلمة المسموعة في الحدث لـ«الأبطال النخبة»، الذين حجزوا مقاعدهم للوجود في بطولة العالم التي تستضيفها البرازيل في ديسمبر 2022، بعد أن ظهر فارق الخبرات في مثل هذه البطولات التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، فيما اكتسب الشباب الذين ظهروا للمرة الأولى في النسخة السابعة الاحتكاك الذي سيكون له المردود الإيجابي على مشاركاتهم المقبلة.

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