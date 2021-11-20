الامارات | بني ياس يواجه العروبة من دون مدافعه الأول إيفكوفيتش

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يواجه العروبة من دون مدافعه الأول إيفكوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض بني ياس في الساعة 06:00 مساء، اليوم، مواجهة صعبة للغاية، حين يستقبل العروبة، على استاد الشامخة بأبوظبي، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك، وتكمن الصعوبة في أنها المرة الأولى بالنسبة لـ«السماوي» منذ بداية الموسم سيفقد فيها المدافع المتميز الصربي إيفكوفيتش، بجانب قدراته الهجومية المميزة، حيث لديه في رصيده مع الفريق ثلاثة أهداف.

وزادت مشكلات الدفاع في بني ياس بغياب الصربي إيفكوفيتش، وكذلك المدافع المتميز خالد العطاس، الغائب منذ الموسم الماضي، ولايزال في مرحلة التعافي من الإصابة، فيما يتوقع أن تشهد التشكيلة مشاركة حسين عباس في وظيفة قلب الدفاع، بجوار محمد جابر بدلاً من خانة الظهير الأيمن.

في المقابل، يدخل العروبة، صاحب المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، المواجهة وعينه على تحقيق مفاجأة، خصوصاً أنه يقدم أداءً جيداً في مباريات عدة، لكنه لا يحقق الفوز.

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