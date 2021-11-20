الامارات | مهرجان «الخمسين» للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «الخمسين» للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان «الخمسين» للرياضات البحرية بمختلف أنواعها، اليوم، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية حتى 27 نوفمبر الجاري، تزامناً مع احتفالات الدولة بعام الـ50. وتنطلق المنافسات بحدثين، الأول سباق التجديف الأولمبي، الذي يقام بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ممن أعمارهم فوق 18 عاماً، فيما يتمثل الثاني في سباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً (الجولة الخامسة) لهذه الفئة، بمشاركة 50 محملاً، يقودهم بحارة من الشباب، وينطلق عند الثالثة عصراً، ويتسابق البحارة لمسافة ثمانية أميال بحرية. وتتواصل منافسات المهرجان يوم الاثنين المقبل بتنظيم تحدي الترايثلون، الذي يتضمن السباحة والجري والكاياك، وتنطلق منافساته عند الرابعة عصراً، ويشارك فيها 50 لاعباً ولاعبة ممن أعمارهم فوق ثماني سنوات.

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