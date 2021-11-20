الامارات | خورفكان.. الاختبار الأول لكوزمين مع الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان.. الاختبار الأول لكوزمين مع الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف خورفكان ضيفه الشارقة، في الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، في أول اختبار رسمي للمدرب الجديد للشارقة، الروماني أولاريو كوزمين. ولن تكون المواجهة سهلة على الشارقة، في ظل العروض القوية التي يقدمها خورفكان المحتل للمركز السادس بـ15 نقطة، مقابل 13 للشارقة الثامن.

ويدرك خورفكان أهمية المباراة في الاقتراب أكثر من منطقة الأمان، كما أنه راغب بشدة في تحقيق الفوز الأول على الشارقة، بعد أن تواجها اربع مرات، فاز الشارقة في ثلاث وتعادلا مرة. في المقابل، يراهن كوزمين على المباراة لتحقيق البداية القوية، واستعادة ثقة اللاعبين بأنفسهم، وكذلك إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الخامسة، حيث كان آخر فوز له على حساب الجزيرة، ثم تعرض بعدها لسلسلة من النتائج المتواضعة. ويتوقع أن يعاني الشارقة بعض الغيابات المؤثرة، خصوصاً في الدفاع، وكذلك المهاجم كايو للإيقاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news