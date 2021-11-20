الامارات | سقوط جماعي يحرم منتخب الدراجات ميدالية عربية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط جماعي يحرم منتخب الدراجات ميدالية عربية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب سقوط جماعي لمجموعة من الدراجين، خلال سباق الطريق لمسافة 150 كلم ضمن البطولة العربية، المقامة حالياً في مصر، في حرمان المنتخب الوطني للكبار التتويج بميدالية عربية جديدة، إذ سقط أربعة من دراجي المنتخب مع مجموعة أخرى من المشاركين في اللفة الأولى من السباق، لتنهي البعثة الإماراتية منافسات أصحاب الهمم وسباق الطريق بـ15 ميدالية ملونة حتى الآن.

وكان المنتخب الوطني حقق خلال سباقات الطريق 11 ميدالية (أربع ذهبيات وخمس فضيات وبرونزيتان)، وهو أكبر عدد من الميداليات حصل عليها في تاريخ مشاركته العربية، واحتل المركز الثاني خلف الجزائر الذي تفوق في عدد الميداليات الذهبية.

من جهة أخرى، تبدأ اليوم منافسات بطولة المضمار، حيث انتقلت البعثة الإماراتية إلى مقر إقامة جديد قريب من مكان إقامة البطولة، والبداية ستكون بمنتخب الفتيات، وتستمر منافسات بطولة المضمار أربعة أيام، قبل أن بدء منافسات بطولة الدراجات الجبلية.

وأنهت الدراجات الإماراتية حتى الآن منافسات بطولتي أصحاب الهمم والطريق، ووصل عدد الميداليات إلى 15 ميدالية ملونة.

ويصل إلى القاهرة، اليوم، رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد العربي غداً.

• 15 ميدالية ملونة تُوجت بها البعثة الإماراتية خلال منافسات أصحاب الهمم وسباق الطريق في البطولة العربية للدراجات.

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