الامارات | «الصقور» يطلب الفوز الأول في الموسم من كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يطلب الفوز الأول في الموسم من كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الإمارات عن أول فوز له في الدوري هذا الموسم، حين يستقبل اتحاد كلباء ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 8:15 ليلاً. ولم يعرف الصقور أي طعم للفوز هذا الموسم، تحت قيادة مدربه المغربي طارق السكتيوي، إذ استقبل تسع هزائم ليحتل المركز الأخير.

ويتطلع الفريق لاستغلال تفوقه التاريخي على كلباء لتذوق طعم الفرحة الأولى، إذ سبق للفريقين أن التقيا في ست مناسبات، نجح الصقور خلالها في الفوز ثلاث مرات، مقابل انتصارين لكلباء، وتعادل وحيد. وتؤمن إدارة نادي الإمارات بأن الأمل في البقاء مازال موجوداً، فعملت على رفع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفني بإقامة حفل عشاء، للتأكيد على ثقتها الكاملة بالجميع لكسر سلسلة النتائج السلبية في الدوري.

ولن تكون المهمة سهلة أمام كلباء، صاحب العروض القوية، آخرها التعادل مع شباب الأهلي، ويحتل المركز العاشر بـ11 نقطة، ويملك فرصة كبيرة للتقدم خطوة كبيرة في جدول الدوري.

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