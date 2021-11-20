الامارات | سيرينا مصدومة من لغز اختفاء لاعبة التنس الصينية بينج

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا مصدومة من لغز اختفاء لاعبة التنس الصينية بينج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت نجمة التنس الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز إنها «محطمة ومصدومة» إزاء قضية نجمة التنس الصينية شواي بينج، التي أصبح مكان وجودها بمثابة لغز يثير قلقاً دولياً. ويتردد أن بينج، المتوجة بلقبي زوجي في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، مفقودة منذ أن اتهمت قيادياً بارزاً سابقاً في بلادها بالاعتداء الجنسي عليها.

ونشرت بينج (35 عاماً) على موقع (ويبو) الصيني للتواصل الاجتماعي، اتهامات ضد جانج جولي، نائب رئيس الوزراء السابق وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، حيث ادّعت أنه أجبرها على إقامة علاقات جنسية معه. وطالبت سيرينا في تصريح صحافي بالتحقيق في الأمر.

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