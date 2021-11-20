الامارات | بطولة دبي السوق الحرة للشباب تختتم اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة دبي السوق الحرة للشباب تختتم اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار، اليوم، على منافسات بطولة دبي السوق الحرة للشباب، التي تقام على ملاعب دبي للطيران بنسختها الـ19، التي أشرف على تنظيمها اتحاد التنس في ملاعب دبي للطيران بإقامة المباراة النهائية للفردي بين المصنف الأول الروسي جورجي شبكين، والتركي توبراك افيشيباسي، بينما سيلعب في نهائي فردي الإناث المصنفة الأولى الروسية صوفيا ناجورينا، والبلغارية ايفا بوسعاد.

وشهدت البطولة، أمس، فوز الثنائي التركي توبراك افيشيباشي، والألماني دومينيك دوكاريو، بالمركز الأول في منافسات الزوجي، بعد تغلبهما على الأميركي لبوش باهات، والهندي اريان شاه، بمجموعتين نظيفتين.

بدورها، قالت اللاعبة البلغارية إيفا بوسعادة، للمركز الإعلامي لاتحاد التنس: «أشعر بسعادة كبيرة لوصولي إلى نهائي البطولة، وأتطلع للفوز في المباراة النهائية، والحصول على المركز الأول في البطولة التي تقام في بلدي الثاني، حيث أقيم في الإمارات، لذلك سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الانتصار».

وشارك من الإمارات أربعة لاعبين موهوبين، هم: عبدالله عدنان المرزوقي في الجدول الرئيس، وعبدالله اسحاق المرزوقي، وعمر أحمدي، وسعود الجسمي، وذلك بهدف تحسين تصنيفاتهم الدولية، وزيادة الاحتكاك.

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