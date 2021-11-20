الامارات | فوز دبا الفجيرة والرمس والتعاون في دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة والرمس والتعاون في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على الذيد بثلاثة أهداف نظيفة، أمس، ضمن الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد الذيد عند تسع نقاط (سابعاً).

وسجل أهداف دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا (20)، وعامر عمر (26 و64).

وتوقفت سلسلة انتصارات الحمرية بتعادله مع مصفوت من دون أهداف ليصبح رصيد الحمرية 13 نقطة (خامساً)، ومصفوت (ثامناً) بثماني نقاط، وحقق التعاون «ريمونتادا» مهمة عندما قلب تأخره بهدف نظيف الى الفوز على مسافي 3-1، ليصبح رصيده أربع نقاط، بينما تجمد رصيد مسافي عند خمس نقاط والذي سجل هدفه الوحيد النيجيري أيوديكي ادينكا (7)، بينما سجل للتعاون البرازيلي جيلسون الفيس دا (41)، والعاجي دينيس أجاري (73)، وجوهر أحمد (90+4).

وتغلب الرمس على «جلف اف سي» برباعية نظيفة ليصبح رصيده ست نقاط في المركز العاشر، بينما «غلف إف سي» برصيد سبع نقاط في المركز التاسع، وسجل للرمس البرازيلي فرينكفالدو ليما (هاتريك) (14 و34 و61)، وعلي يعقوب (49).

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات تقام عند الساعة الخامسة إلا ثلثاً ويلعب فيها العربي مع دبا الحصن، والبطائح مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع الجزيرة الحمراء.

نتائج المباريات

- دبا الفجيرة - الذيد 3-صفر.

- الحمرية - مصفوت صفر-صفر.

- التعاون - مسافي 3-1.

- الرمس - «جلف اف سي» 4-صفر.

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