اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك

بني ياس - العروبة 18:00

خورفكان - الشارقة 18:00

الجزيرة - العين 20:15

الإمارات - كلباء 20:15

دوري الهواة

البطائح - الجزيرة الحمراء 16:40

حتا - سيتي 16:40

العربي - دبا الحصن 16:40

واتفورد - مان يونايتد 19:00

- أرسنال 21:30

- إسبانيول 00:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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