الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك
بني ياس - العروبة 18:00
خورفكان - الشارقة 18:00
الجزيرة - العين 20:15
الإمارات - كلباء 20:15
دوري الهواة
البطائح - الجزيرة الحمراء 16:40
حتا - سيتي 16:40
العربي - دبا الحصن 16:40
واتفورد - مان يونايتد 19:00
ليفربول - أرسنال 21:30
برشلونة - إسبانيول 00:00
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