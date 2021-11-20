الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تويتر»

فوجئ عضو مجلس إدارة أحد الأندية، بمتابعة حسابه في «تويتر» من قبل عدد كبير من المغردين البرازيليين، بعدما تم تداول أن ناديه ينوي تغيير أحد اللاعبين الأجانب، إلى جانب قيامه بإعادة نشر تغريدة من الدوري البرازيلي، مشيراً إلى أنه يعتقد أن معظم المتابعات من وكلاء لاعبين.

تذاكر

ذكر نادي الشارقة عبر حسابه في «توتير»، أن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي محمد علي الحمادي، أهدى جمهور الفريق جميع التذاكر المخصصة للفريق في مباراته أمام خورفكان اليوم في دوري أدنوك للمحترفين، حتى يتمكنوا من الحضور ومؤازرة «الملك» من أجل الفوز.

اجتماع

عقدت اللجنة الفنية في إدارة الألعاب الجماعية بأحد الأندية الكبرى، اجتماعاً طارئاً مع محترفها الأجنبي، ناقشت خلاله الأداء غير المقنع خلال المباريات الماضية، والتلميح بإمكانية الاستغناء عنه في حال عدم تصحيح المسار، وتحقيق الأداء الذي يخدم طموحات الفريق.

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