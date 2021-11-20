شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية المحترفة تختار مشهد الجمهور الأفضل فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنت رابطة الأندية المحترفة على مشهد الجمهور في الدورى المصرى هذا الموسم مؤكدة أنه الأفضل، حيث نشرت الرابطة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعض من مشاهد حضور الجماهير للملاعب، معلقة عليها: "المشهد الأفضل في الدوري هذا الموسم الجمهور".

وفى سياق متصل حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، يوم 15 ديسمبر المقبل موعدا لسحب قرعة بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم، كما سيتم على هامش مراسم سحب القرعة، إعلان تفاصيل البطولة من حيث موعد انطلاقها وملاعبها والشروط الخاصة بها ونظام البطولة والجوائز والمكافآت أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الرابطة خلال توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل، وتبحث رابطة الأندية عن توفير راعي للبطولة المستحدثة التي ستنظم بالكامل من قبل الرابطة، على أن يجري توفير جوائز مالية قيمة للفريق البطل والفريق الحائز على المركز الثاني بالبطولة، بجانب وعود بتوفير مكافآت لكل الأندية المشاركة في البطولة.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما في النهاية مع بداية عودة المنتخب من رحلته في الكاميرون.