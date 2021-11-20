شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عفيفي: ثلاثة أيام تقربني من العودة لتدريب حراس سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عفيفى، مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادي سيراميكا، اقتراب عودته لقيادة مران الحراس بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا.

وقال عفيفي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يقضى فترة نقاهة بعد الإصابة بالفيروس، موضحا أن ثلاثة أيام تفصل عودته للتدريبات مرة أخرى حسب ما تشير إليه نتائج الفحوصات والمسحات الطبية.

وغاب مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن مباراة فريقه أمام البنك الأهلى التي أقيمت مساء الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف.

وتعرض محمد عفيفى للإصابة بفيروس كورونا، حيث يخوض المدرب فترة العزل المنزلى في الوقت الحالي طبقا للبروتوكول العلاجى لحين الشفاء من الوباء.