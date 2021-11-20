شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة في بطولة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 19 /11 /2021، إقامة 5 مباريات في الجولة الرابعة ببطولة الدوري، حيث واجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش، وإنبي أمام سموحة، والمصري البورسعيدي أمام بيراميدز، والإسماعيلي استضاف الزمالك، بينما واجه الاهلي نظيره المقاولون العرب.
وجاءت نتائج مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري:
الأهلي "يصطاد" ذئاب المقاولون برأسية حمدى فتحى فى رحلة تأمين قمة الدورى
حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة ، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .
سجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 68 من ضربة رأسية، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عن 4 نقاط جمعهم من تعادل وفوز وهزيمتين.
تعادل إنبى مع نظيره سموحة بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز..
بهذه النتيجة ظل إنبى في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر مباراتين وتعادل لقاء وحيد وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم الجمعة، على إستاد الإسماعيلية.
جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى في القمة، بينما واصل الإسماعيلي نزيف النقاط
المصري يقلب الطاولة على بيراميدز بـ10 لاعبين ويتعادل 2/2 فى الدورى
انتزع المصرى، بقيادة معين الشعباني مدرب الفريق، نقطة ثمينة من بيراميدز، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام،.
وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز فى الدقيقة 20، قبل أن يضيف وليد الكرتي الهدف الثاني في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني عاد المصري ليحرز حسن علي الهدف الأول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء، ثم أضاف عمرو مرعي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 89.